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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسي لـ الأهلي : كل يوم بنقول مبروك

صدى البلد

هنأ الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي بقناة صدى البلد النادي الأهلي بعد الفوز بسوبر كرة السلة .

وكتب أحمد موسي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" بعد فوزهم بدوري سوبر السلة.. أحمد موسى: كل يوم بنقول لـ الأهلي مبروك 
#صدى_البلد #على_مسئوليتي ".

على جانب أخر يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الترجى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

كان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادى العقربى برادس.

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