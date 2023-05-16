رئيس وزراء تايلاند يدعو للوحدة بعد خسارة حزبه في الانتخابات

دعا رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا إلى الوحدة وذلك بعدما تكبد الحزب الحاكم خسارة كبيرة لصالح أحزاب المعارضة في الانتخابات العامة.

وهنأ أوتشا أحزاب المعارضة على فوزها، متعهدا بالاستمرار في القيام بواجباته حتى تشكيل حكومة جديدة ومطالبا الناس بالعمل سويا من أجل تطوير البلاد، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

ورفض رئيس الوزراء الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية استمراره في العمل السياسي لاحقا من عدمه. وفاز الحزب الحاكم بـ36 مقعدًا فقط في البرلمان المؤلف من 500 مقعد.

وكان حزب "التقدم إلى الأمام" المعارض نظم مسيرة احتفالية في البلاد الليلة الماضية بعدما فاز بأعلى عدد من المقاعد يبلغ عددها 152 مقعدًا في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد الماضي.