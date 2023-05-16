فضيحة جديدة.. مركز بايدن يتلقى ملايين الدولارات من الصين

قالت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، نقلاً عن كيتلين ساذرلاند، رئيسة منظمة “أمريكيون من أجل الثقة” غير الربحية، إن مركز بايدن بجامعة بنسلفانيا، وهو مؤسسة فكرية تابعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تلقى تبرعات بملايين الدولارات من مانحين صينيين.

وتابعت ساذرلاند لقناة “فوكس نيوز”: "نحن نعلم الآن أن جامعة بنسلفانيا، موطن مركز أبحاث جو بايدن المسمى باسمه، تلقت مبالغ هائلة من التبرعات من الصين وهونج كونج عندما أطلق حملته الرئاسية، وبعد توليه المنصب، تلقى ملايين من المانحين المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني”.

وأردفت “فوكس نيوز”، نقلاً عن وثائق سرية عُثر عليها في مركز بايدن في واشنطن العاصمة، إن التبرعات الصينية بلغت 105 ملايين دولار على الأقل من منتصف عام 2018 إلى منتصف عام 2022.

وأضافت: "المركز واجه أيضا زيادة حادة في الأموال الصينية عندما ترشح بايدن للرئاسة، مع ما يقرب من 75 مليون دولار من الصين وهونج كونج".

وأوضحت، أن “رعاته الصينيين شملوا شركة وفردًا مرتبطين بصفقات هانتر بايدن التجارية السابقة، بما في ذلك مستثمر رئيسي وعضو مجلس إدارة الشركة، الذي أبرم الاتفاقية بمساعدة شركة استثمار مرتبطة بهانتر. "