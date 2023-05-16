نجم الزمالك السابق: اللعبة على زيزو بعد رحيل إمام عاشور

علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق على الهجوم على زيزو نجم الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى الزمالك.

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اللعبة على زيزو بعد رحيل إمام عاشور".

حرصت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرد على الانتقادات التي تعرض لها زوجها مؤخراً.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "مش بحب اتكلم فى الحاجات دى عشان مديش قيمة لموضوع مالهوش قيمة من الأساس، بس انت خارج أي مقارنة واي منافسة اصلا انت بتنافس نفسك وبس وربنا مش بيضيع حق حد أبدا".