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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن تصدق على تعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، تم التصديق على 60 ألف جنيه كتعويضات لمتضرري حريق معرض شباب مصر، بواقع 50 ألف من صندوق الإغاثة و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، ليصل إجمال التعويض لكل فرد متضرر 60 ألف جنيه، كمساهمة  لتخفيف  الضرر الواقع على المتضررين من حريق  مصدر رزقهم.

 

السيطرة على حريق في أشجار الكافور على طريق الإسماعيلية بورسعيد

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم بالتنسيق أيضا مع وزارة التضامن فتح حساب للتبرع برقم (06205010000189) ببنك القاهرة فرع بنى سويف ، وأنه يمكن أن يتم التبرع  بمؤسسة التكافل الاجتماعي خلف مدرسة خاتم المرسلين والحصول على إيصال بقيمة التبرع لصالح المتضررين  ، وذلك للتعاون  في تقديم الدعم والتعويضات المناسبة ، وذلك تزامنا مع ما يتم تنفيذه حاليا  من إعادة إنشاء المعرض مرة أخرى ، في اطار تنفيذ حزمة من توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم الدعم للمتضررين.

توجيهات القيادة السياسية حريق معرض تضامن الاجتماعي ة التضامن الإجتماعي غنيم محافظ بنى سويف لتضامن الاجتماعى محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نيفين القباج وزيرة التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجيهات القيادة السياسية ل وزيرة التضامن الإجتماعى

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