مستثمر أمريكي شهير يحذر من مشاكل خطيرة تعصف باقتصاد بلاده

قال المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، إن الولايات المتحدة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، ستواجه مشاكل اقتصادية خطيرة.

وقال روجرز، في تعليقه على النتيجة المحتملة للانتخابات الأمريكية المقبلة، “سيبذل رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، كل ما في وسعه للبقاء في السلطة للفترة المقبلة”.

وأضاف أن “الوضع في اقتصاد البلاد بحلول موعد الانتخابات سيصل إلى درجة من الحدة لدرجة أن فرص بايدن في إعادة انتخابه قد تتضاءل بشكل خطير”.

وقال روجرز: “أظن أنه بحلول نوفمبر 2024 سيتحول الاقتصاد إلى حالة سيئة، ومن ثم لن يتم إعادة انتخابه على الأرجح. لا أعرف على وجه اليقين. لكنني أعلم أن بايدن سينفق الكثير من المال في محاولة لإعادة انتخابه”.

وأضاف: “إنهم يفعلون ذلك دائمًا، كما أن الجمهوريين سينفقون أيضًا الكثير من المال في محاولة لانتخاب مرشحهم".