ينافس نفسه.. تعليق مثير من العامرى فاروق على تتويج الأهلي في كل الألعاب

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك عدد كبير من الأهداف والطموحات بالنسبة لمجلس الإدارة من أجل الاستمرار فى النجاح.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لدينا أهداف كثيرة نسعي لتحقيقها، والأهلي دائمًا يكسر الأرقام القياسية، ولابد أن نحافظ على بطولاتنا ولذلك وضعنا حافز فى عقود اللاعبين فى كل الألعاب، حال تحقيق اللقب بشكل متتالي، والحفاظ على الألقاب يكون هناك حافز مادي، وليس مجرد التعاقد بشأن تحقيق لقب أو بطولة، بل بالاستمرارية.

وأضاف:" نعمل من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، وسعداء بسبب فرحتهم فى جميع الألعاب، وكمجلس إدارة حققنا عدد كبير من الألقاب وغير مسبوق يضاف فى تاريخ النادي الأهلي، والأهلي يحاول فقط كسر أرقامه، لأننا ننافس أنفسنا، ولا ننظر سوي غير على أنفسنا.

وتابع:" سنعلن عن جميع الأرقام بالنسبة لتحقيق البطولات، وعملنا مقارنات مع جميع المجالس السابقة فى تاريخ الأهلي، ررأينا إننا نسير على نفس الطريق، فى تحقيق البطولات، ونسعي فقط لكسر حواجز أنفسنا.