عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: التحقيقات الأمريكية في علاقات ترامب بروسيا عبثية

روسيا
روسيا

قال المتحد باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتوصل فيها الولايات المتحدة إلى استنتاج بشأن عدم تدخل روسيا في شؤونها، وهذا يؤكد عبثية الاتهامات الموجهة ضد موسكو، والتي أثيرت على مختلف مستويات الحكومة.

جاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على الوثيقة التي نُشرت أمس الاثنين حول عدم وجود أدلة على علاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بروسيا في انتخابات 2016.

وقال بيسكوف: "إذا كنت تتذكر، فقد أنكرنا في ذلك الوقت بشدة أي اتهامات في هذا الصدد. هذه هي الأولى. ثانيًا، هذه ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها الأمريكيون تحقيقًا معقدًا وواسع النطاق، ثم في التحقيق توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد تدخل من روسيا”.

روسيا تعلن تدمير منظومة صواريخ باتريوت أمريكية في كييف

لاعب مهم للغاية.. روسيا تكشف أخر التطورات في العلاقات مع السعودية

وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى على الإطلاق، يجب أن ندرك ذلك بوضوح. مرة أخرى، فقط أولئك الذين شاركوا في التحقيق يؤكدون عبثية تلك الاتهامات ضد بلدنا”.

من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحزب الديموقراطي بدفع الثمن باهظا بعد نتائج التحقيق التي أثبتت بعدم وجود علاقة له بـ روسيا. 

وقال الرئيس الأمريكي السابق في تصريحات على قناة فوكس نيوز: "تحقيق دورهام أثبت أن اتهامات علاقتي بروسيا أتت من خصوم سياسيين".

وأضاف ترامب: "أنا والشعب كنا ضحية تمثيلية للديمقراطيين بشأن تهمة العلاقة مع روسيا".

بيسكوف الكرملين روسيا موسكو ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

بيلاروس تفجر مفاجأة بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

موضوعات متعلقة

حكم بسجن صهر رئيس تونس السابق لهذا السبب

10 هزات أرضية تضرب سوريا في 24 ساعة

نساء ليبيا غاضبات بسبب قرار حكومي .. ما القصة؟

وسط تصفيق النواب.. الدوما يوافق على انسحاب موسكو من معاهدة الأسلحة التقليدية

مفاجأة.. أمريكا عرضت على صدام حسين العفو ومغادرة العراق لكنه رفض| تفاصيل

شاحنة عملاقة تصطدم بموكب الزفاف | فرح يتحول إلي جنازة بالأردن

لاعب مهم للغاية.. روسيا تكشف أخر التطورات في العلاقات مع السعودية

الحج والعمرة تسمح لحاملي تأشيرة زيارة دخول مكة في حالة واحدة

ترشيحاتنا

مصر تواصل استقبال العائدين من السودان بعد نجاح عملية إجلائهم

بسبب القرم.. روسيا تفضح أكاذيب زيلينسكي على الغرب

الأمم المتحدة تعلق على تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس

دعاء لبس الثوب الجديد وخلعه.. سنة عن النبي

منهم الصالحون والفاسدون.. هل الجن يسرق الأموال من المنزل؟ العلماء يحسمون الجدل

الانتخابات التركية.. سنان أوغان يعلن شروطه لدعم أحد المرشحين بجولة الإعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 80 ألف جنيه.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان مع رئيس فلسطين

إيل فانينج وأوما ثورمان.. إطلالات أنيقة لنجمات هوليود على سجادة مهرجان كان

الهلال يستمر 36 دقيقة في سماء القاهرة.. موعد أول أيام عيد الأضحى فلكيا

بعد هجومها على قاربه.. رجل يحارب سمكة قرش بقدمه بإحدى جزر هاواي|شاهد

فيديو

نص التحقيقات.. ماذا حدث بين حسن شاكوش وزوجته ريم صادق؟ |فيديوجراف

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ