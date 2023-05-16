الكرملين: التحقيقات الأمريكية في علاقات ترامب بروسيا عبثية

قال المتحد باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتوصل فيها الولايات المتحدة إلى استنتاج بشأن عدم تدخل روسيا في شؤونها، وهذا يؤكد عبثية الاتهامات الموجهة ضد موسكو، والتي أثيرت على مختلف مستويات الحكومة.

جاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على الوثيقة التي نُشرت أمس الاثنين حول عدم وجود أدلة على علاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بروسيا في انتخابات 2016.

وقال بيسكوف: "إذا كنت تتذكر، فقد أنكرنا في ذلك الوقت بشدة أي اتهامات في هذا الصدد. هذه هي الأولى. ثانيًا، هذه ليست المرة الأولى التي يبدأ فيها الأمريكيون تحقيقًا معقدًا وواسع النطاق، ثم في التحقيق توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد تدخل من روسيا”.

وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى على الإطلاق، يجب أن ندرك ذلك بوضوح. مرة أخرى، فقط أولئك الذين شاركوا في التحقيق يؤكدون عبثية تلك الاتهامات ضد بلدنا”.

من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحزب الديموقراطي بدفع الثمن باهظا بعد نتائج التحقيق التي أثبتت بعدم وجود علاقة له بـ روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في تصريحات على قناة فوكس نيوز: "تحقيق دورهام أثبت أن اتهامات علاقتي بروسيا أتت من خصوم سياسيين".

وأضاف ترامب: "أنا والشعب كنا ضحية تمثيلية للديمقراطيين بشأن تهمة العلاقة مع روسيا".