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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحزب الناصري: الدولة تسعى لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية

صدى البلد

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، إنه لا أحد ينكر حزمة الإجراءات القوية التي تقوم بها الدولة المصرية، بالآونة الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل الآثار التضخمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات المتعاقبة والتي كانت بدايتها بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الاستقرار السياسي هو أساس العدالة الاجتماعية ولن ننعم بهذا الأمر إذا كان هناك زعزعة وعدم استقرار.

واضاف أبو العلا أن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، في إطار الاستثمار في البشر.

وثمن رئيس الحزب الناصري توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، قائلا: “نرى أنه من ضمن القضايا التى تم طرحها للمناقشة فى الحوار الوطنى هى قضية العدالة الاجتماعية”.

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