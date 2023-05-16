لمنع تدمير حل الدولتين.. اشتية يطالب ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ألمانيا بأخذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال اشتيه، خلال استقباله وفدا برلمانيا ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، إن حل الدولتين الذي يواجه تدميرا ممنهجا من قبل إسرائيل.

وبحسب "وفا" فقد أطلع اشتية الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية تجاه شعبنا.

وقال اشتية إنه "إذا لم يتم جعل الاحتلال مكلفا لن يتم تحقيق حل الدولتين"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها عقد الانتخابات في القدس، وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا.

وثمن اشتية دعم ألمانيا لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين.