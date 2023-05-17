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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يحفظ لك النعم ويزيد من رزقك .. ردده كل صباح ومساء

صدى البلد

دعاء حفظ النعم.. من أفضل الأدعية، أن يشكر العبد ربه بين كل وقت وآخر سواء كان هذا الشكر على أمر ابتلي به أو على نعمة منحها الله له، فشكر الله يكون في كل الأحوال قال تعالى" وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.. وحتى يحفظ الله لك النعم عليك ان تردد دعاء حفظ النعم، وذلك من خلال السطور المقبلة دعاء شكر الله على نعمة.

دعاء حفظ النعم

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي)). 

شرح الدعاء بالتفصيل
يُعد دعاء اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك من أشمل الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المرء في حياته، لأن هذا الدعاء يشمل طلب الدنيا والآخرة معًا،

(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك) : يستعيذ الإنسان هنا من زوال النعم التي تتواجد في حياته، ويرى العلماء أن هذا الدعاء جامع بين نعم الدين والدنيا، وأولها نعمة الإسلام التي أنعم بها الله على أمة النبي محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام-، لذلك فإن العبد عندما يستعيذ الله من زوال النعم وذهابها عنه، فإنه يقصد نعمة الدين الحنيف، والنعم الدنيوية الأخرى.

(وتحوُّل عافيتك) : المقصود هنا الإستعاذة من تحول الحال إلى الحال الأسوأ، بأن تذهب هذه النعم عن الإنسان أو أنه يستغلها في معصية الخالق -سبحانه وتعالى- مما يتسبب في تحول حال الإنسان من الأفضل للأسوأ.

(وفُجاءة نقمتك) : يطلب العبد من ربه هنا، أن يحميه من المصائب المفاجأة التي يكون وقعها على الإنسان أشد وأسوأ، وقال بعض أهل العلم أن المقصود من هذه الجملة بصورة خاصة هو الموت المفاجئ لأنه أعظم المصائب في هذه الدنيا حيث كان يكرهه السلف ويستعيذون منه دائمًا.

(وجميع سخطك): أحد أفضل الأجزاء في هذا الدعاء بل أنه من أعظم الأدعية على الإطلاق، لأن المرء يستعيذ هنا من سخط الله وغضبه، والذي يأتي من فعل المعاصي والذنوب، أي أن المسلم يطلب من الله أن يحميه من كل ما يغضبه ابتغاء وجهه الكريم، لأن رضا الله يأتي بعده كل الخير كما جاء في الحديث الشريف.. «ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ بسخط ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺿﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ بسخط ﺍﻟﻠﻪ سخط ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وأسخط ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ».

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دعاء النبي لسعة الرزق وكثرة المال 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

دعاء التوفيق فى الحياة وزيادة الرزق 

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمهوأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

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ادعية شكر الله 

«اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا».

«ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً».

«اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».

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