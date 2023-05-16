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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين مصر للطيران والنمسا لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز خدمات النقل الجوي

وفد سلطة الطيران
وفد سلطة الطيران المدني في النمسا

قام الوفد المصري الممثل عن سلطة الطيران المدني المصري، بعدة اجتماعات مع وفود حكومة جمهورية النمسا في فيينا، وانعقدت تلك الاجتماعات علي  مدار يومي 15 و 16 من شهر مايو الجاري لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى بين البلدين.

وترأس الوفد المصري، الملاح هشام عبد الباسط مدير الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل سعيد مدير الادارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات بسلطة الطيران المدني.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية تحديث جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر وجميع دول العالم في مجال النقل الجوي وتقديم الخدمات الجوية في إطار التنسيق الفعال والتعاون المشترك مع جميع الدول الأعضاء بما يتواكب مع مستجدات صناعة النقل الجوي.

وشارك في المفاوضات الثنائية السفير محمد الملا سفير مصر  بالنمسا و فؤاد حتة سكرتير ثالث بالسفارة المصرية و من الجانب المصري عمرو علي مدير عام العلاقات الدولية بالشركه القابضة لمصر للطيران  وسلمى الطحان بشركة إير كايرو وهديه عبد العزيز بشركة مصر للطيران للشحن الجوي .

وأسفرت المفاوضات الثنائية عن نجاح الوفد المصري في إتمامها بنجاح وفاعلية، حيث تم التوقيع علي مذكرة تفاهم مبدئية تهدف إلي تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد الرحلات بين البلدين؛ بالإضافة إلي توقيع اتفاق خدمات نقل جوي جديد يسهم في تعزيز العلاقات المصرية النمساوية بحضور السفير مايكل كينز مسؤول الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية. (رئيسا لوفد النمساوي) والسيدة كريستين موسينا باور بالوزارة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا نائبة رئيس الوفد النمساوي ومسؤول تنسيق العلاقات.
وفي نهاية الاجتماعات قدم الوفد المصري الشكر والتقدير لسفير مصر في النمسا على التعاون الفعال والتنسيق المثمر بين البلدين من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للوفد المصري خلال تواجده بالنمسا.

 

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