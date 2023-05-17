عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هاني ميلاد: إعفاء واردات الذهب من الجمارك أعاد الاتزان للسوق بنسبة 80%

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، ساهم في أحدث اتزان بالسوق بنسبة 80% نظراً لانخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

txt

ميلاد: السوق المحلي يعتمد على إعادة تصنيع الذهب المستعمل

txt

أسعار الذهب اليوم.. تواصل الانهيار وعيار 21 يسقط تحت الـ 2200 جنيه

txt

11 جنيها للجرام.. الجمارك تكشف تفاصيل إعفاء الذهب القادم من الخارج

txt

استقرار أم هبوط.. ماذا سيحدث في سعر الذهب بعد تطبيق إعفاء وارداته؟

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مباشر من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى مجدى دربالة، والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية: “من مصلحة التجار أو الصناع عدم ارتفاع أسعار الذهب”، موضحاً أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربًا من مصنعية المشغولات التي يتم شراؤها بهدف الزينة.

وأشار “ميلاد” إلي أن زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي انخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية.

الذهب واردات الذهب الضريبة الجمركية سعر الذهب اعفاء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

ترشيحاتنا

مصادقًا على خطة عمله.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد قمرًا صناعيًا للتجسس

ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

مكافحة الإرهاب.. ملفات ثنائية مشتركة على الطاولة بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني

كارثة قريبًا.. خالد عبد العزيز: 4 أزمات في الزمالك |فيديو

الفيضانات تغمر شوارع إيطاليا وإجلاء 900 شخص |شاهد

خالد عبد العزيز: ترويج نظرية المؤامرة ضد الزمالك مرفوض والدليل البطولات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

اﻟﻤﺰﻳﺪ