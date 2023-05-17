هاني ميلاد: إعفاء واردات الذهب من الجمارك أعاد الاتزان للسوق بنسبة 80%

قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، ساهم في أحدث اتزان بالسوق بنسبة 80% نظراً لانخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مباشر من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى مجدى دربالة، والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية: “من مصلحة التجار أو الصناع عدم ارتفاع أسعار الذهب”، موضحاً أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربًا من مصنعية المشغولات التي يتم شراؤها بهدف الزينة.

وأشار “ميلاد” إلي أن زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب، لأن المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي انخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية.