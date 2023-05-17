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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدي البلد.. تغطية بالوعة صرف صحي مجاورة 31 بالعاشر من رمضان

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما نشره "صدى البلد" تحت عنوان " بالوعة صرف صحي تنذر بكارثة في مجاورة 31 بالعاشر من رمضان"، أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رداً على الشكوى بإنه تم وضع غطاء على  البلاعة ووضع الاسمنت حوله لتفادى سقوط المارة او السيارات بها .

جاء ذلك بعدما شهدت مجاورة ٣١ مربع ٤ بالعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، كارثة حقيقية بوجود بالوعة صرف صحى بدون غطاء ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ الشرقية لتغطية البالوعة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

ويقول المواطن عماد إبراهيم في رسالة استغاثة لخدمة القرّاء " بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نعانى من وجود بالوعة في  مجاورة ٣١ مربع ٤ بجوار سوبر ماركت الفضل الله و بجوار مسجد عبد الله بن عباس بالعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بدون غطاء تنذر بكارثة لتفادي سقوط أطفال فيها.

وأضاف “ تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى و شركة مياه الشرب والصرف الصحي  لتغطية البلاعة حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي لكن دون جدوى”.

وطالب المواطنون، محافظ الشرقية بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البالوعة المكشوفة خشية سقوط أحد المارة .

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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