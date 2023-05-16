مواد البناء: مصر بها أغلى سعر طن حديد في العالم

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 8 ملايين طن سنويا حجم الانتاج المحلي من الحديد.



وأضاف أحمد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر بها أغلى سعر طن حديد في العالم.



وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن لدى مصر فائض في انتاج الاسمنت والمصانع تخفض الانتاج.

السعر العادل لطن الحديد



وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ، أن السعر العادل لطن الحديد 32 ألف جنيه، لابد من فتح الاستيراد للحديد ليتم انخفاض أسعاره في مصر، وهذا الأمر با يؤثر على الصناعة الوطنية، والحل لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد هو الاستيراد.

