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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكاتب محمد العزبي: أسعد أيام حياتي بعد تسلم جائزة نقابة الصحفيين التقديرية

صدى البلد

أعرب  الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، عن سعادته بعد تكريمه من مجلس نقابة الصحفيين خلال الحفل الذى أقيم اليوم.

 

وقال إن اليوم من أسعد أيام حياته؛ حيث تُكرّمه النقابة خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، وتُهديه درع الجائزة التقديرية.

 

وأضاف خلال مشاركته بالحفل، أن الصحافة في محنة وفي نكسة، والكثير من زملائنا يأسوا، وقرروا هجر المهنة، والتوقّف عن الصحافة، ولكن ستظل المهنة قوية، في وجود مجلس نقابة قوي ومتجانس، ليضرب المثل للبقية بإمكانية التغيير بلغة القانون والسلمية ومحبة الجميع.

 

وتابع: "فوجئت بجائزة النقابة التقديرية، ولم يكن على بالي أن هناك من يتذكّرني، أنا حريص على رسالة إنقاذ الصحافة الورقية، البلاد الأخرى تطوّرت فيها الصحافة الورقية، وأصبحت تنشر ما ليس موجودًا في التلفزيون، الواشنطن بوست تحاول نفس المحاولة وزاد توزيعها، والهند أيضًا صحافتها لم تتأثّر بالتكنولوجيا، وفرصتنا قوية، لأن لا التلفزيون ولا الإذاعة يُرضون مشاعر الناس، هذه ليست مُعارضة، ولكنها دعم لكل نظام يحكم مصر".

 

ووجّه كلمة للزملاء الصحفيين المُكرّمين قائلًا: "الصحفيون الشُبان فيهم في داخلهم رغبة للصحافة، وتضحية بالمرتبات، وساعات العمل، وضغط المجتمع، لكن هم جزء منهم جيد، جيل يحترم نفسه، ويحب مهنته، ويحترم شعبه، ويؤدي دورًا كبيرًا، وواحدٌ منهم يكفي ألفًا".

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