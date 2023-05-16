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أخبار البلد

محمود كامل: جوائز الصحافة المصرية ستظل الأهم والأكبر في الوطن العربي

صدى البلد

قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والمشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن الجائزة ستظل في الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط، ليس ماديًا ولكن معنويًا، وهي الأكثر مصداقية ومهنية.

وأضاف "كامل"، خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، الذي نظّمته النقابة، اليوم، أن النقابة في خلال شهرين، ستُعلن عن النسخة الجديدة من الجائزة.

وتابع "ستناقش الجائزة العديد من الأفكار، من الممكن أن يكون التقديم إلكتروني، وتشكيل مجلس أمناء للجائزة، وإدارتها بشكل مختلف".

وقدّم محمود كامل الشكر للزميلة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، والمُشرف السابق على جوائز الصحافة المصرية.

جوائز الصحافة المصرية

وتُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢.

وتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

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