المطرب ياسر سليمان يُحيى حفل جوائز الصحافة المصرية بالنقابة

أحيا المطرب ياسر سليمان، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، مساء اليوم، الذي تنظمه نقابة الصحفيين.

وكرّمت النقابة أيضًا، حملة الماجستير والدكتوراه من الزملاء، وشيوخ ورواد المهنة؛ تقديرًا لدورهم النقابى والمهني، ولما أثّروا به العمل الصحفي على مدار سنوات طويلة.

ويذكر أن ياسر سليمان أحد أشهر مطربي دار الأوبرا المصرية والموسيقى العربية؛ حيث عُرف بالأغنيات الطربية الشهيرة لقامات الفن المصري الأصيل، كما بدأ مشواره الغنائي من مسابقات وحفلات الجامعة، والتي حصل فيها على المركز الأول لعدة سنوات، وبعدها التحق بفرقة نادي الصيد، ومن ثم الفرقة المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، والذي رشّحه بعد ذلك لفرقة التراث بدار الاوبرا المصرية.