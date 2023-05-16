عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاقتصاد التونسي: تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من أبرز أولويات الحكومة

صدى البلد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن تحسين مناخ الاستثمار والأعمال يعد من أبرز أولويات الحكومة .. مشيرا إلى أنه جاري العمل على تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الغرف المشتركة للصناعة والتجارة التونسية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين وفي سياق تكريس البعد التشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال و توفير الظروف الملائمة للاستثمار.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد كذلك تركيزا على استكمال القانون الجديد للنهوض بالاستثمار ودفع اقتصاد المعرفة والتجديد، فضلا عن العمل لتحسين وتطوير قانون الصرف.

وقد تم خلال اللقاء استعراض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المستثمرين ومن أهمها تشعب النصوص القانونية والإجراءات الإدارية كالبطء في الحصول على تراخيص البناء وطول فترة تغيير صبغة الأراضي والخدمات الديوانية والإجراءات الجبائية وخدمات النقل الدولي والنقص على مستوى رقمنة المعاملات الإدارية و المالية وحرية الاستثمار وتوسيع مجالاته.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق مشترك لتدارس بعض الإشكاليات التي تم طرحها وإيجاد الحلول العاجلة لها وتعميق التفكير حول المقترحات التي تم تقديمها.
 

وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

طلب عاجل من زوجة زيلينسكي إلى رئيس كوريا الجنوبية

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

ترشيحاتنا

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

بعد أنباء توقيعه لبيراميدز|تعرف على شروط يوسف أسامة نبيه للتجديد لـ الزمالك

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

بمشاركة حجازي.. الهلال يفرض التعادل على الاتحاد في الدوري السعودي

وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين

اعتداء على سيدة بمدينة بورفؤاد.. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

جسد فقط.. شاهد سمكة تسبح في الماء بلا رأس|صادم

تعاون مع هنيدي وتراجع عن الاعتزال قبل موته|من هو الفنان الراحل فهد الحيان؟

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ