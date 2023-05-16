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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من يتولى رئاسة الزمالك؟.. اسم مفاجأة يتردد داخل القلعة البيضاء

الزمالك
الزمالك

أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن هناك دوائر عديدة تضم رموزاً لنادي الزمالك وشخصيات عامة من كبار مشجعيه وعشاقه ولديها اتجاه قوي  لإقناع الكابتن حسن شحاتة بترشيح نفسه رئيساً للنادي بمجرد الدعوة للإنتخابات.

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وأشارت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الكابتن حسن شحاتة هو الشخصية الأجدر بقيادة النادي في المرحلة الحالية كإسم كبير له رصيد جماهيري ضخم ويتمتع بدرجة عالية من الثقة والمصداقية والاحترام، مشددة على أن سيرة وسمعة وعلاقات حسن شحاتة طيبة على المستوى الرياضي مصرياً وعربياً وأفريقياً هي ما دفعتهم لإقناعه على الترشح على رئاسة نادي الزمالك، كما أن حسن شحاتة حقق انجازات فريدة على المستوى الوطني خلال سنوات توليه مسئولية المنتخب.

 

وأوضحت أنهم يروا أن حسن شحاتة قادر على لم الشمل وتوحيد الجهود لتحقيق استقرار النادي وتهيئة أجواء إيجابية داخله وإعادته إلى منصة البطولات، مؤكدة أنه بحسب ماتوفر لنا من معلومات يتم حالياً اختيار مجموعة مصغرة من رموز النادي لمفاتحة الكابتن حسن وبذل جهد في ذلك خصوصا إن احتمالات اعتذاره واردة، بسبب تنظيمه لحياته حاليا بشكل معين، أو بسبب المجهود الكبير الذي سيتطلبه المنصب في المرحلة المقبلة.

 

وتابعت: "هناك تفكير أن يتم اقتراح خوض الكابتن حسن شحاته الانتخابات مع قائمة قوية منتقاة من الخبرات والشباب كأعضاء لمجلس الإدارة، وتساعده بقوة في تحمل أعباء العمل، حتى لا يكون له عذر عدم الموافقة"، موضحة أن انتخابات الزمالك بها سيناريوهان لا ثالث لها.

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