أستاذ علوم سياسية يكشف عن مفتاح مشكلة الاستثمار

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن القرارات التي صدرت اليوم هامة جدًا لتحفيز الاستثمار، مثل تحديد فترة زمنية لحد أقصى 10 أيام للانتهاء من إجراءات افتتاح المشاريع الاستثمارية أمر هام للغاية، كما أن وضع وثيقة للضرائب في مصر لمدة 5 سنوات امر هام جدًا، لأن المستثمر لن يأتي وهو لا يعلم السياسية الضريبية في مصر.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten" أن فكرة تعدد الجهات التي تحصل على رسوم أمر سيء للغاية، لأنها تضر الاستثمار، ولكن القرارات الأخيرة قامت بمعالجة هذه المسألة، مشيرًا إلى أن القرارات التي صدرت اليوم هامة للغاية، ولكن العبرة في تطبيق هذا القرارات التي قد تنقل الدلولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات.



وأضاف أن معظم دول العالم على النظم الاقتصادية، فلا يوجد مانع من الخليط ما بين النظيم الرأسمالية والاشتراكية، ولكن في مصر ما زال هناك نقاشًا حول التوجه الاقتصادي في مصر.



ولفت إلى أن مفتاح مشكلة جذب الاستثمارات في مصر هو انهاء البيروقراطية المصرية التي خلقت لنفسها مصالح لا تريد التخلي عنها، حتى إذا كان هذا في مصلحة الدولة، من خلال تنازع بعض الجهات على ولاية بعض الأراضي وخلافه.

