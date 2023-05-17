عبد المنعم سعيد: عدم الحديث عن التنمية المتحققة في مصر "جريمة"

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني كانت مؤثرة، مشيرًا إلى ان هناك ضرورة لمعرفة طبيعة هذا الحوار، وآلية تنفيذ مخرجاته.



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحوار الوطني يعقد العديد من المؤتمرات لذات طبيعة أساسية، خاصة أن الحوار يناقش قانون الانتخابات، وتداول السلطة، والكثير من القوانين الخاصة بالنظام السياسي، مشيرًا إلى أن المواطن يريد قرارات عاجلة خاصة بالتضخم وخفض الأسعار.



وشدد على ضرورة معرفة ما نريد الوصول إليه من الحوار الوطني، من خلال الإجابة على سؤال ماذا نريد في مستقبلا،: "هل نريد مصر دولة مماثلة لسويسرا؟ أم نريد دولة متواضعة؟"، وهذا السؤال جوهري، لأنه لا توجد دولة عظيمة حدثت بدون معاناة مثل كوريا والمانيا.



ولفت إلى أن مصر لكي تنضم إلى مجموعة العشرين على سبيل المثال في حاجة إلى مضاعفة الناتج القومي الذي يقدر بـ400 مليار دولار في الوقت الحالي، بينما متوسط الناتج المحلي للدول الموجود في مجموعة العشرين يُقدر بترليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك مرجعية غربية للتقدم، ومرجعية أسيوية للتقديم، ولكي تصبح مصر دولة متقدمة فيجب أن نتبنى استراتيجية مماثلة للمرجعية الاسيوية أو الغربية.



وأشار إلى أن سافر إلى 70 دولة تقريبًا، ولا يوجد حديث عن تعويم العملة بصورة مستمرة، لأن العملة الوطنية في هذه الدول مُعومة بالفعل طوال الوقت، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الاخيرة في مصر لم يحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل، فالتغيير الذي حدث لم يشمل الكباري والطرق فقط ، ولكنه امتد للتعليم والصحة وكافة المجالات، وعدم الحديث عن هذا الأمر جريمة.

