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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السجيني: خصصت 2 مليون جنيه فقط للتدريب من إجمالي 4 مليارات جنيه

أحمد السجيني رئيس
أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

علق المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على بيان الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حصول وزارة التنمية المحلية على قروض ولا تنفقها وتدفع فوائدها، كما علّق على هجوم أعضاء اللجنة على الأرقام الواردة في الموازنة الخاصة بديوان الوزارة.

 

وقال "السجيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "سألنا ممثل وزارة التنمية المحلية عن حجم مخصصات التدريب والتفتيش، وكانت الإجابة أن الوزارة خصصت مليوني جنيه للتدريب رغم أنها تطلب الحصول على 10 ملايين جنيه".

 

وزارة التنمية المحلية

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ وزارة التنمية المحلية للعام المالي المقبل تقدر بـ4 مليارات جنيه، ورغم ذلك جرى تخصيص مبلغ قدره من 2 مليون إلى 2.5 ملايين جنيه، وهي مسألة في حاجة إلى إعادة الفكر في العقل الحكومي.

 

وأكد: "بالإضافة إلى مسائل غير منظورة في التقييم، مثل الخدمات المقدمة للمواطنين كطلب رخصة البناء أو من يريد تخصيص أرض، وبالتالي فإن 2 مليون جنيه أو 10 مليون جنيه رقم قليل في ميزانية تتجاوز 4 مليارات دولار مضافا إليها ميزانيات المحافظات".
 

التنمية المحلية المهندس أحمد السجيني مجلس النواب وزارة التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين

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