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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء توقيعه لبيراميدز|تعرف على شروط يوسف أسامة نبيه للتجديد لـ الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الزمالك لم يتواصل مع يوسف أسامه نبيه مهاجم الفريق للتجديد، إلا بعد معرفة مفاوضاته مع بيراميدز للتوقيع.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحمد حسام ميدو وعبدالواحد السيد تواصلا مع اللاعب ووالده، من أجل التجديد والاستمرار مع الفريق".

 

وأضاف أمير هشام: "نبيه فاجئ الثنائي وتحديدًا عبدالواحد السيد، هو الموافقة على التجديد ولكن من المسؤول داخل النادي للتجديد".

 

وأشار إلى أن يوسف نبيه طالب معرفة رئيس النادي والتعاقدات التي سوف يوقع ويجدد معها، ولكن لم يحصل على أي رد حتى الآن.

 

واختتم: "بعد رد اللاعب، عجز عبدالواحد عن الرد، حيث طالبه الأخير بالتوقيع على العقد كطرف ثاني على بياض، ولكن يوسف أسامه نبيه رفض الأمر تمامًا، وبالتالي صدر قرار منحه إجازة 48 ساعة".

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