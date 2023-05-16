بمشاركة حجازي.. الهلال يفرض التعادل على الاتحاد في الدوري السعودي

فرض الهلال التعادل أمام فريق اتحاد جدة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.

افتتح إيجور كورنادو التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثامنة، أعقبه زميله أحمد بامسعود بالهدف الثاني في الدقيقة 30.

وسجل مصعب الجوير هدف الهلال الأول في الدقيقة 41.

واستطاع ميشايل تسجيل هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة 96، لينتهي اللقاء بدون فائز

وشارك المجترف المصري أحمد حجازي في المباراة بالكامل كأساسي مع اتحاد جدة، فيما تغيب طارق حامد بسبب الإصابة.

وبتلك الننتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة لـ 63 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، ورصيد الهلال لـ 50 نقطة في المركز الرابع، قبل 3 جولات من النهاية.