عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد النبوي يكشف أسرار اختيار "ربطة العمة" و"المشية" بمسلسل "الإمام الشافعي"

الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي

كشف الفنان خالد النبوي تفاصيل  أداء شخصية الامام الشافعي في أداء " المشية " وإختيار ربطة " العمة "  قائلاً : " كان فيه اختيارات للمشية  أما وضع الكف على الكف أماماً  ولكن الاستاذ ليث إختار المشية بأن يضع اليد في الخلف   كونها تعكس أنه يرصد مايدور حوله ويدون ويسجل  لانه  مهتم بعلم الاجتماع وعاش في مجتمعات كثيرة ومجتمع الفسطاط وحضارتها  متخلف "، موضحاً أنه أعجب شخصياً  بإختيار المشية واضعاً يديه للخلف قائلاً : " أنا فرحت  بأن الايد    ورا فيها إختزال للحركة لانه شخصية كلامها  قليل ومن ثم لابد أن تنسجم طريقة الكلام مع قلة الحركة حيث كان شخص بسيط وأنيق وهو واحد صحيح ومكتمل .


وعن إنتقاء  ربطة العمة قال خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه  كانت محيرة  حتى فوجئت الدكتورة سامية عبد العزيز مصممة الازياء ي حالة إنهيار  لانه لم أختر العمة والربطة التي تتناسب مع الشخصية لان الملابس طول العمل  متطورة مع تطور الشخصية.

 

اشخصية موجودة معانا من ايام " حديث الصباح والمساء


واكمل جائت الدكتورة سمية عبد العزيز  وقلتلي إهدى  هجبلك " عم زكريا " وهو كلمة السر  في نجاح أداء الشخصية  وعم زكريا شخصية موجودة معانا من ايام " حديث الصباح والمساء " وهو شخص ناجح ومتمكن  ومثال واضح  أننا صناعه كبيرة وأن لدينا تاريخاً كبيراً في الفن وقوة ناعمة في الفن "
 

الإمام الشافعي اليد الدكتورة سامية عبد العزيز برنامج “كلمة أخيرة مصممة الأزياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

زلزالان في 72 ساعة بنفس التوقيت.. ماذا يحدث على السواحل الشرقية لمصر؟

محمد عبد العزيز: لا يوجد اتفاق بالعالم على النظام الانتخابي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-5-2023

بعد تجربة تويتر.. ايلون ماسك يفجّر مفاجأة بالاستحواذ على شركة جديدة

تعرف على أسعار بروتون ساجا فى 2023

أقوى سورة تمنع العين والحسد .. الشعراوي يوضحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

جسد فقط.. شاهد سمكة تسبح في الماء بلا رأس|صادم

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ