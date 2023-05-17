خالد النبوي يكشف أسرار اختيار "ربطة العمة" و"المشية" بمسلسل "الإمام الشافعي"

كشف الفنان خالد النبوي تفاصيل أداء شخصية الامام الشافعي في أداء " المشية " وإختيار ربطة " العمة " قائلاً : " كان فيه اختيارات للمشية أما وضع الكف على الكف أماماً ولكن الاستاذ ليث إختار المشية بأن يضع اليد في الخلف كونها تعكس أنه يرصد مايدور حوله ويدون ويسجل لانه مهتم بعلم الاجتماع وعاش في مجتمعات كثيرة ومجتمع الفسطاط وحضارتها متخلف "، موضحاً أنه أعجب شخصياً بإختيار المشية واضعاً يديه للخلف قائلاً : " أنا فرحت بأن الايد ورا فيها إختزال للحركة لانه شخصية كلامها قليل ومن ثم لابد أن تنسجم طريقة الكلام مع قلة الحركة حيث كان شخص بسيط وأنيق وهو واحد صحيح ومكتمل .



وعن إنتقاء ربطة العمة قال خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه كانت محيرة حتى فوجئت الدكتورة سامية عبد العزيز مصممة الازياء ي حالة إنهيار لانه لم أختر العمة والربطة التي تتناسب مع الشخصية لان الملابس طول العمل متطورة مع تطور الشخصية.

اشخصية موجودة معانا من ايام " حديث الصباح والمساء



واكمل جائت الدكتورة سمية عبد العزيز وقلتلي إهدى هجبلك " عم زكريا " وهو كلمة السر في نجاح أداء الشخصية وعم زكريا شخصية موجودة معانا من ايام " حديث الصباح والمساء " وهو شخص ناجح ومتمكن ومثال واضح أننا صناعه كبيرة وأن لدينا تاريخاً كبيراً في الفن وقوة ناعمة في الفن "

