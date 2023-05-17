بلاد العم سام أصبحت مجتمعا لا ديني ..  16% فقط من الأمريكان يهتمون بالدين وتلك أسباب الظاهرة

"تتضاءل أهمية الدين في حياة الأمريكيين" .. أصبحت تلك المقولة حقيقة واقعة داخل المجتمع الأمريكي، وذلك بعد أن انخفضت أعداد الذين يشعرون أن الدين أهم شيء في حياتهم بنسبة 20% عن آخر تقرير صادر في هذا الشأن من الجهات المعنية، وهو ما يطرح سؤالا مهما حول أسباب تلك الظاهرة، وآثارها على المجتمع.

16% فقط مهتمون بالدين

ووفق تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، فإن 16٪ فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن الدين هو أهم شيء في حياتهم، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد العام لأبحاث الدين، وهو ما يشير إلى تراجع أهمية الدين في حياة الأمريكيين.

ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون يحضرون الشعائر الدينية ، فإنهم يقولون إنهم متفائلون بشأن مستقبل دور عبادتهم. هذه من بين نتائج تقرير جديد صادر عن معهد أبحاث الدين العام (PRRI).

قال 16٪ فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن الدين هو أهم شيء في حياتهم ، وفقًا لدراسة PRRI ، بانخفاض عن 20٪ قبل عقد من الزمن، وتقول ميليسا ديكمان ، المديرة التنفيذية لمعهد أبحاث الدين العام ، إن هذه البيانات تعكس اتجاهًا آخر في الحياة الدينية الأمريكية، فالأمريكيون أصبحوا على الأرجح على الأرجح غير منتسبين دينياً.

تلك نسب الاهتمام بالدين بين طوائفه

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت الرئيسيين ، تراجعت أهمية الدين إلى حد ما في العقد الماضي ، وفقًا لديكمان، ومع ذلك، لم يكن الانخفاض حادًا، بمجرد تقسيمه حسب التركيبة السكانية الأخرى، فعلى سبيل المثال، يقول 38٪ من البروتستانت السود و 42٪ من البروتستانت الإنجيليين البيض أن الدين هو الأهم.

ولم يتفاجأ ديكمان من أن البروز الديني هو الأعلى بين تلك المجموعات، ولكنها بالتأكيد أقل من 50٪" ، كما تقول، وهذا تغيير ربما عن عقود سابقة من النتائج، وقد شمل التقرير، الذي يحمل عنوان "الدين والتجمعات في زمن الاضطرابات الاجتماعية"، أكثر من 6600 بالغ من جميع الولايات الخمسين، فعلى الرغم من الانقسامات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، فإن غالبية رواد الكنيسة - 56٪ - لا يعتقدون أن كنيستهم منقسمة سياسيًا أكثر مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

تلك أسباب الظاهرة

وعن أسباب تلك الظاهرة، يقول ديكمان إن هذا قد يكون بسبب الفرز الذي حدث بالفعل، حيث يميل الناس إلى الانتماء إلى التجمعات التي تتماشى مع معتقداتهم السياسية ، جزئيًا لتجنب الصراعات التي يواجهونها في المجتمع الأوسع، ويُظهر البحث أيضًا أن البروتستانت السود هم المجموعة المسيحية الوحيدة التي تعتقد أغلبية فيها - 63 ٪ - أنه يجب على التجمعات أن تشارك في القضايا الاجتماعية حتى لو كان ذلك يعني إجراء محادثات صعبة.

ويقول ديكمان أن هذه النسبة الأعلى نسبيًا من المحتمل أن ترجع إلى العلاقة التاريخية بين الكنائس السوداء وحركة الحقوق المدنية، وأضاف: "وهكذا، فإن الكنائس السوداء أكثر انفتاحًا على إجراء هذه المحادثات في مقاعدها".

وينسب ديكمان الفضل إلى حركة العدالة العرقية على مدى السنوات العديدة الماضية على أنها تعزز تصميم بعض التجمعات على الوعظ ، "حياة السود مهمة"، حتى لو أزعجت بعض الناس. لطالما سمعت هذه الرسالة من المنابر في العديد من التجمعات ذات الأغلبية السوداء.

التجمعات المسيحية منفصلة عنصرية

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، أن معهد أبحاث الدين وجد أن التجمعات المسيحية لا تزال منفصلة عنصريًا إلى حد كبير، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة ككل أصبحت أكثر تنوعًا عرقيًا وعرقيًا، إلا أن الغالبية العظمى من رواد الكنيسة المسيحيين ذكروا أن تجمعاتهم "أحادية الطابع في الغالب"، ويقول 80% من البروتستانت من البيض، مثل الأسقفية والمشيخية، إن كنائسهم في الغالب من البيض، وينطبق الشيء نفسه على 77٪ من الكاثوليك البيض و 75٪ من البروتستانت الإنجيليين البيض.

ووجد البحث أيضًا أن الأمريكيين المتدينين في حالة تحرك، حيث قال 24 % من المستجيبين إنهم اتبعوا سابقًا تقليدًا دينيًا مختلفًا عن الذي يمارسونه الآن، وتركوا المسيحية أو الدين تمامًا، وقد ارتفع هذا الرقم بشكل كبير عما كان عليه قبل عامين فقط. في عام 2021 ، قال 16٪ فقط إنهم غيروا دياناتهم.

تراجع دور أماكن العبادة

ومن بين أولئك الذين تركوا دينهم ، يقول أكثر من الثلث إنهم كانوا كاثوليك في السابق، وتشير الدراسة إلى استمرار تراجع المشاركة في دور العبادة، حيث قال 28٪ من المستجيبين إنهم "نادرًا" ما يحضرون الشعائر الدينية، فيما قال 29٪ من المستجيبين إنهم "لا يحضرون أبدًا" الشعائر الدينية، قبل عقد من الزمن ، كانت هذه الأرقام 22٪ و 21٪ على التوالي.

ويبدو أن جائحة COVID-19 قد أثر على اتجاه أكبر. في عام 2019 ، قال 19٪ من الأمريكيين إنهم يحضرون قداسًا دينيًا مرة واحدة في الأسبوع. وقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى 16٪ يحضرون أسبوعياً و 13٪ يقولون إنهم يحضرون "بضع مرات في السنة"، ومع ذلك ، على الرغم من الاتجاهات الهبوطية في الحضور الكلي للكنيسة ، وجدت PRRI أن أولئك الذين ما زالوا مستمرين سعداء، وقال ثمانية في المائة إنهم متفائلون بشأن مستقبل كنيستهم.