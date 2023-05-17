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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم أن تاريخ مواجهاته مع الأهلي.. «الشرميطي»: أشجع الزمالك في مصر

محمد أمين الشرميطي
محمد أمين الشرميطي نجم الكرة التونسية السابق

أكد محمد أمين الشرميطي نجم الكرة التونسية السابق، أنه مشجع للزمالك في مصر.
وقال الشرميطي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أشجّع نادي الزمالك في مصر، خاصة أن تاريخي كان في المواجهات ضد الأهلي".
وأضاف: "بالطبع أشجّع فريقي الأساسي النجم الساحلي إذا واجه الأهلي أو الزمالك بلا شك".

أعلن الإعلامي أحمد شوبير غياب محمد الشناوي حارس مرمي نادي الأهلي عن مباراة الترجي في القاهرة .

وكتب “شوبير” من خلال حسابه الشخصي تويتر: " محمد الشناوى يغيب عن مباراة الأهلي والترجي".

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

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