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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة .. الطلاب يؤدون اختبار اللغة العربية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

تنطلق اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مدارس محافظة القاهرة، طبقا للجدول المعتمد الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، تبدأ الامتحانات اليوم الأربعاء 17 مايو، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية والخط والاملاء في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه سيتم تخصيص الـ 20 دقيقة الأخيرة من زمن امتحان اللغة العربية، للإملاء، وذلك في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادات الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، 200.844 طالبا وطالبة أمام 768 لجنة.

وقد تم تجهيز جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  بالإدارات التعليمية الـ 33 من حيث (النظافة ؛ التعقيم ، التطهير ، الفرش ، التهوية ؛ الإضاءة).

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه طوال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، سوف يتم مراعاة الانضباط داخل اللجان ، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ، وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر.

كما شددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

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