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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة أخيرة للتسجيل في مسابقة أفضل قصة خيال علمي بجامعة القاهرة

صدى البلد

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بجامعة القاهرة مسابقة علمية والتي يتأهل الفائزون من خلالها إلى أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، وأنه سوف يتم منح جوائز مالية للطلاب المصعدين.

وأوضحت رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة هي أفضل جهاز إلكتروني - أفضل جهاز ميكاترونيك - برمجيات - قصة خيال علمي .

وأوضحت رعاية الشباب أن شروط مسابقة قصة الخيال العلمي كالتالي:

- أن تكون القصة من وحي خيال الطالب وليست مقتبسة من قصص أخرى.

- لا تقل عن (10) صفحات ور تزيد عن (15) صفحة.

- تكتب (Word) بخط (Arabic SimpIified) بحجم ( 16 BoId ) .

- كتابة بيانات الطالب ( الرسم - الكلية - الفرقة - رقم التليفون).

- تسلم القصة بصيغة (Word) أو (PDF).

آثار القاهرة: امتحانات الدراسات العليا 27 مايو

واشارت رعاية الشباب بجامعة القاهرة أن آخر مواعيد لتقديم أعماله والاشتراك في المسابقة العلمية يوم الخميس الموافق 18 مايو.

جامعة القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بعنوان «الأصالة للتميز في الصيدلة: رؤية مصر للرعاية الصحية 2030»، في إطار رؤية جامعة القاهرة وخطتها الاستراتيجية 2021- 2025 كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وذلك بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، وبحضور الدكتورة غادة عبدالباري عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP).

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