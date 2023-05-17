عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

صدى البلد

كشفت  Zara Tindall حفيدة ملكة بريطانيا، التي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والأربعين اليوم وهي أم لثلاثة أطفال ، عن نظامها  الغذائي الذي تتبعه والذي يعد سر تمتعها باللياقة البدنية العالية.

أكدت الملكة كيف حافظت على روتينها الرياضي وفقدان الوزن بعد إنجاب ثلاثة أطفال وأقرت زارا إلى أن العودة إلى جدول التمارين بعد ولادة ثلاثة أطفال قد يكون "صعبًا" في بعض الأحيان وأشارت إلى  الصعوبات التي تواجهها لأستعادة جسدها بعد ولادة ثلاثة أطفال  ميا ولينا ولوكاس هم الأطفال الثلاثة الذين أنجبتهم زارا ومايك.

أشارت سارة  أنه فقا لموقع أكسبريس وفي حوارها مع مجلة  صنداي تايمز قد حافظت على لياقتها باستخدام دراجة التمرين في منزلها بعد تناول وجبة الإفطار المكونة من اللبن والعسل في الساعة 7 صباحًا. 

أشارت أنها  تجنبت مجموعتين من الأطعمة على الغداء حفاظًا على وزنها وصحتها.
 

فقدان الوزن جدول التمارين وجبة الافطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

موضوعات متعلقة

مقايسة فيلا مطربة مصرية شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

هجوم تمساح ضخم على زائري حديقة مشهورة بأستراليا.. شاهد ماذا حدث

لزيادة الوعي بالسرطان.. سيدة تشارك تجربتها واكتشافه بالمصادفة.. إليك القصة كاملة؟

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

الحلم تحول إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة وتكتشف مفاجأة صادمة بعد 13 عاما

سيدة أمريكية تثير الجدل على التيك توك بطريقة إخبارها لزوجها بحملها..شاهد

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

ترشيحاتنا

الحبس الاحتياطي الأهم| برلماني يعلن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة العصر|فيديو

قبل جولة الإعادة.. أردوغان يعتزم زيارة مناطق الزلزال

بالأسماء .. شوبير يكشف أصحاب المناصب الجديدة بقطاع الناشئين بالأهلي

تأجيل مباريات الأهلي .. ثروت سويلم يكشف موعد انتهاء الدوري

تجربة رمضان صبحي.. ناقد رياضي يهاجم نجم الزمالك بعد انتقاله لـ بيراميدز

قطر تعتقل 6 إيرانيين انتهكوا مياهها الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ