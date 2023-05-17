وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

كشفت Zara Tindall حفيدة ملكة بريطانيا، التي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والأربعين اليوم وهي أم لثلاثة أطفال ، عن نظامها الغذائي الذي تتبعه والذي يعد سر تمتعها باللياقة البدنية العالية.

أكدت الملكة كيف حافظت على روتينها الرياضي وفقدان الوزن بعد إنجاب ثلاثة أطفال وأقرت زارا إلى أن العودة إلى جدول التمارين بعد ولادة ثلاثة أطفال قد يكون "صعبًا" في بعض الأحيان وأشارت إلى الصعوبات التي تواجهها لأستعادة جسدها بعد ولادة ثلاثة أطفال ميا ولينا ولوكاس هم الأطفال الثلاثة الذين أنجبتهم زارا ومايك.

أشارت سارة أنه فقا لموقع أكسبريس وفي حوارها مع مجلة صنداي تايمز قد حافظت على لياقتها باستخدام دراجة التمرين في منزلها بعد تناول وجبة الإفطار المكونة من اللبن والعسل في الساعة 7 صباحًا.

أشارت أنها تجنبت مجموعتين من الأطعمة على الغداء حفاظًا على وزنها وصحتها.

