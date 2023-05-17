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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوني ديب منبوذا من زملائه على السجادة الحمراء

جوني ديب
جوني ديب

انتقدت مجموعة من الممثلات والممثلين الفرنسيين القائمين على مهرجان كان السينمائي، «إتاحة السجادة الحمراء لرجال ونساء عنيفين»، في إشارة إلى الممثل جوني ديب والمخرجة مايوين.

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ووفقاً لـ«فرانس برس»، تطبع النسخة الـ76 من المهرجان السينمائي عودة جوني ديب الذي يحضر بفضل أدائه في فيلم الافتتاح «Jeanne du Barry» («جان دو باري»)، بعدما شكّل موضع خلاف كبير منذ المسلسل القضائي الذي تواجه فيه مع زوجته السابقة على خلفية اتهامات بالعنف الأسري.

أما مخرجة الفيلم مايوين فتواجه بدورها دعوى قضائية، بعد أن هاجمت مؤخرا رئيس شبكة «ميديابارت» الإعلامية إدوي بلينيل داخل أحد المطاعم.

وفي مقالة نشرتها صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، حظيت مجموعة الممثلين والممثلات بدعم أديل إينيل التي أعلنت رسمياً قبل أسبوع توقفها عن المشاركة في أعمال سينمائية تنديداً بـ«تراخي» القائمين على المجال السينمائي مع المهاجمين الجنسيين.

وكانت الممثلة قد خرجت بشكل مثير للجدل من حفلة توزيع جوائز سيزار في عام 2020، لاعتراضها على فوز السينمائي الفرنسي البولندي رومان بولانسكي المتهم بالاغتصاب، بجائزة أفضل مخرج.

وجاء في المقالة التي من بين موقعيها جولي غاييه ولور كالامي: «نشعر بسخط كبير ونرفض التزام الصمت إزاء مواقف للقائمين على مهرجان كان السينمائي».

مهرجان كان جونى ديب

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