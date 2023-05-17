بالأسماء .. شوبير يكشف أصحاب المناصب الجديدة بقطاع الناشئين بالأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أسماء أصحاب المناصب الجديدة بالكرة المصرية في قطاع الناشئين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب شوبير: "‏خالد بيبو مديرًا لقطاع الناشئين .. بدر رجب مديرًا فنيًا للقطاع.. أحمد ناجي مشرفًا علي تدريب حراس المرمى بالقطاع".

وحققت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي تفوقاً بشكل كبير على نظيراتها في نادي الزمالك، خلال مباريات القمة التي جمعت بينهما على مدى الموسم الكروي الحالي 2022 - 2023، حيث كان النصيب الأكبر من الانتصارات لصالح الأهلي.

جمعت بين فرق الأهلي والزمالك هذا الموسم 13 مباراة، فاز الأهلي خلالها في 10 مباريات، من بينها 5 انتصارات في ملعب الزمالك، بينما فاز الفريق المنافس في مباراتين فقط بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين، وانتهت مباراة واحدة بتعادل الفريقين.