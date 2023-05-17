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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. 22 قرارا رئاسيا لتحفيز الاستثمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أخبار مصر.. وافق الرئيس السيسي على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول المجلس الأعلى للاستثمار.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس…

أصدر قرارات مهمة.. السيسي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله.

القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والنادو
جددت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

تشييع جثمان شقيق النائب محمد أبوالعينين إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة|شاهد
شُيع منذ قليل جثمان الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة بـ شبرامنت بمحافظة الجيزة.

النائب محمد أبو العينين يستقبل عزاء شقيقه بمقابر العائلة بشبرامنت| فيديو وصور
استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عزاء شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، أمام مقابر العائلة بشبرامنت بمحافظة الجيزة.

رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولي البنك الدولي عناصر مقترحة لاستراتيجية تنمية الصناعة
 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي في مصر؛ لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة الجاري إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

التضامن: 60 ألف جنيه لكل متضرر من حريق المعرض التجاري ببني سويف
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 50 ألف جنيه من بند الإغاثة و10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل صاحب باكية أضير فى حادث حريق المعرض التجاري

رئيس الوزراء يتابع موقف شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"..ويوجه بالاستغلال الأمثل لأصولها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله،  رئيس جهاز التمثيل التجاري،

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

تعاون بين مصر والنمسا لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز خدمات النقل الجوي
قام الوفد المصري الممثل عن سلطة الطيران المدني المصري، بعدة اجتماعات مع وفود حكومة جمهورية النمسا في فيينا، وانعقدت تلك الاجتماعات علي  مدار يومي 15 و 16 من شهر مايو الجاري لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى بين البلدين.

تالجو الإسبانية: إنشاء مصنع لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية داخل مصر
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية والذي تقام فعاليته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الاماراتية ابوظبي

تكريم أسماء 7 رموز راحلين في حفل جوائز الصحافة المصرية
كرّم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، أسماء 7 من رموز النقابة الراحلين في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وزيرة التضامن تناقش خطط هيكلة بنك ناصر وتطوير منتجات مصرفية جديدة
عقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 170 جنيها
نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، الثلاثاء، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 187 لسنة 2023 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

اخبار مصر الرئيس السيسي 22 قرارا المجلس الأعلى للاستثمار السيسي

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