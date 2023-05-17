تجربة رمضان صبحي.. ناقد رياضي يهاجم نجم الزمالك بعد انتقاله لـ بيراميدز

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن رمضان صبحي كان صاحب القرار في انتقاله لنادي بيراميدز، ونفس الأمر بالنسبة للاعب الزمالك يوسف نبيه خصوصا في ظل انتهاء عقده مع ختام الموسم الجاري.

وقال “الحديدي” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنا نعول كثيرًا على رمضان صبحي ليكون نجم الكرة المصرية، ومع تواجده تراجع تمامًا ومازال اللاعب يبحث عن نفسه، بالإضافة لخسارة جمهور النادي الأهلي وقيمته الإعلانية".

جماهير الزمالك

وأضاف: "جماهير الزمالك كانت تعول كثيرًا على يوسف نبيه وسيف جعفر، وكان على يوسف النظر لتجربة رمضان صبحي، بيراميدز لن يكون مثل الزمالك في يوم ما على مختلف الأصعدة".

وواصل: "أعتقد أن إمام عاشور قد لا يكمل مسيرته في ميتلاند الدنماركي خلال الموسم القادم، والمدرب الجديد للفريق غير مقتنع بامكانياته حتى الآن".