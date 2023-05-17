قبل جولة الإعادة.. أردوغان يعتزم زيارة مناطق الزلزال

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة بعض مناطق الزلزال نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

ووفقًا لوكالة الأناضول التركية، أعرب أردوغان عن شكره لكافة المواطنين الأتراك الذين أبدوا الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع بنسبة مشاركة قياسية.

وانتقد توجيه البعض إساءات لمتضرري الزلزال في هذه الفترة، والإساءة للمنكوبين من الزلزال على خلفية نتائج الانتخابات، واصفًا الأمر بأنه تصرف خاطئ وقبيح للغاية.

وشدد الرئيس التركي على أنه سيزور بعض المناطق التي ضربها الزلزال الذي وقع في السادس من شهر فبراير الماضي، في نهاية الأسبوع، وأن زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، أبدى استعداده لمرافقته.

ولفت أردوغان إلى أنه سينفذ الوعود الانتخابية جميعها، الواحد تلو الآخر بإذن الله، وذلك بعد أن يحصل على التفويض من الشعب، بعد 28 مايو.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت أنه من المقرر إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري بين أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.