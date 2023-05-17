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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مؤتمر الوزراء العاجل غدا وإصابة الشناوي الصادمة وتراجع أسعار الحديد 30%

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

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أخبار التوك شو.. أحمد موسى: مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء غدا.. وشعبة الذهب توجه نصائح للمواطنين

 

السيناريو المتوقع لمباراة الإياب بين الإهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

 

توقع علاء عزت الناقد الرياضي، سياريو مباراة الإياب بين النادي الأهلي والترجي في القاهرة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي حقق نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

 

اشتر في هذه الحالة.. نصيحة مهمة من شعبة الذهب للمواطنين.. فيديو
أكد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الذهب يتأثر بسعر الوقية في  البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعرض والطلب.

شكري: مصر تحركت مبكرا من أجل الانفتاح والتعامل مع الأزمة السورية
قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن مصر تحركت مبكرا من أجل الانفتاح والتعامل مع الأزمة السورية لمساعدة الشعب السوري .

مواد البناء: مصر بها أغلى سعر طن حديد في العالم
أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 8 ملايين طن سنويا حجم الانتاج المحلي من الحديد.


ضياء رشوان: العمل السياسي حماية لمستقبل مصر 
 

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه خلال العام الماضي لم يرفض أحد في مصر الاشتراك في الحوار، مهما كان توجهه أو فكره، واجتمع الفرقاء السياسيون للمرة الأولى، حتى أن بعض الموجودين في مجلس الأمناء لم يكن يعرف رقم هاتف الممثل عن التيار السياسي الآخر الجالس بجواره، والجميع أدرك أنه لا مجال لتغيير مفاجئ، بل النقاش حتى الخروج بتوصيات إصلاحية، مشيرا إلى فتح قنوات كانت مسدودة تماما، ووضع جذور للحوار الوطني.


 


وكيل موازنة النواب: قرارات الرئيس لدعم الاقتصاد ثورة بمجال الاستثمار
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ القطاع الخاص يرحب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن "ما حدث اليوم ثورة في القرارات المتعلقة بمجال الاستثمار"، وأن القطاع الخاص يمثل 80% من الناتج القومي، لذا، فإن الدولة يجب أن تهتم به.

 

أحمد موسى: مؤتمر صحفي هام لرئيس الوزراء غدا
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لشرح الحوافز والتيسيرات الجديدة للمستثمرين.


وزير الخارجية: أي نتيجة للانتخابات التركية تؤثر على العلاقات ويتم التفاعل معها
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يخدم مصالح دول على حساب أخرى، موضحا أن السياسة ليست صلبة وإنما متغيرة وفقا لمصلحة الدولة.


خبير مصرفي: سعر الدولار بالسوق الموازي عشوائي وليس حقيقيا
أكد محمد عبد العال، خبير مصرفي، أن السوق الموازي للدولار هو شئ يعترف به لكنه واقع، والسعر الذي في السوق الموازي هو عشوائي وغير مبني على شكل اقتصادي منضبط أو عوامل اقتصادية حقيقية.


 


مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني عن قرارات الرئيس السيسي: يوم غير مسبوق
علق سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني، على قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالاستثمار.


أحمد موسي: مصطفى محمد اختار المكان والزمان الصح وسيدفع ثمن قراراه
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار لاعب المنتخب الوطني، ونادي نانت الفرنسي مصطفى محمد، بعدم المشاركة في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي التي تم تخصيصها لدعم المثليين.



 

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