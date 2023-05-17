حيل بسيطة تمكنك من علاج التهاب الحلق في المنزل

يعد التهاب الحلق من أكثر الأمراض الشائعة فى فترات التقلبات الجوية وبجانب الشعور فى الألم فهو يؤثر على حصول الجسم على الغذاء بسبب متاعب البلع.



ووفقا لما جاء فى موقع “NHS ” نعرض لكم مجموعة من الطرق المنزلية التى تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقصير مدة المعاناة منه ، وهى:

الغرغرة بالماء الدافئ المالح (يجب ألا يحاول الأطفال ذلك)

اشرب الكثير من الماء لأنه يخفف من أعراض التهاب الحلق

تناول الأطعمة الباردة أو اللينة “الطرية” ليهدأ التهاب الحلق

تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان لأنها تزيد حدة التهاب الحلق

تمتص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج أو الحلوى الصلبة - لكن لا تعط الأطفال الصغار أي شيء صغير ويصعب امتصاصه بسبب خطر الاختناق.

استراحة من العمل والبقاء فى المنزل