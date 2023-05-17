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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد جولة من المشاورات السياسية بين مصر ونامبيا |صور

انعقاد جولة من المشاورات
انعقاد جولة من المشاورات السياسية بين مصر ونامبيا

عقدت بمقر وزارة الخارجية جولة من المشاورات السياسية بين مصر ونامبيا برئاسة كل من السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، من الجانب المصري، والسفيرة سابين مولر، مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية، وذلك وفقاً لآلية التشاور التي تم إطلاقها بين البلدين، والتي تأتي في إطار الإعداد لعقد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية عبر صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن المشاورات شهدت مناقشة الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. 

كما تمت مراجعة الموقف التعاقدي بين الجانبين وبحث سبل إنجاز الاتفاقيات التي في طور التجهيز للتوقيع عليها خلال اللجنة المشتركة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة بالفعل.. كما تطرقت النقاشات إلى مجالات أخرى للتعاون الفني مثل الزراعة والري والموانئ والطاقة والرعاية الصحية. 

وفي هذا السياق، استعرض السفير البدري المبادرات الرئاسية المصرية ذات الصلة، ومنها مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي استفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، ومبادرة تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا إلى الدول الأفريقية.

على صعيد متصل، أكد السفير البدري أن المشاورات تضمنت النقاش حول المسائل والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي برز وجود تقارب في الرؤى بين البلدين بشأنها، ومنها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومسائل التنمية والإعمار ما بعد النزاعات، والتطورات في السودان، وكذا متابعة نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، إضافة إلى قضية سد النهضة والتي استعرضها الجانب المصري بشكل مفصل، بما في ذلك ما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الأثيوبي في الوقت الحالي، حيث تم التأكيد على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

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