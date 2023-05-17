خالد عبد العزيز: حزين للجوء الأندية للمحاكم للفصل في النزاعات الرياضية .. فيديو

علق خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وتأخيرها في إصدار العقوبات في أسرع وقت.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن تأخر لجنة الانضباط في إصدار العقوبات في وقتها، جلعنا نشهد الأمور التي شاهدنا خلال الفترة الماضية.

وتابع: عندما كنت وزير للشباب والرياضة كانت لا تحدث موازنات، خاصة في الأمور الفنية، كما أنه لم يتواصل مع اتحاد الكرة للتدخل في أمر فني يخص أي نادي.

وعن تغريدة التقارير الأمنية، قال عبدالعزيز، إنه عندما كنا في 2013، كانت الدولة أمنيا غير مستقرة، لعب المباريات في الجونة وكفر الشيخ بين الأهلي والزمالك، كانت تحدي لنا، مضيفًا عندما كتبت أن التقارير الأمنية تشير إلى سعادة المواطنين حال الفوز، كنت أقصد أن جماهير الأهلي في سعادة بالغة عندما يحقق الأهلي الفوز، وهذا ما كانت ترصده الأجهزة الأمنية في الشوراع.

وأوضح خلال لقاءه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمكن تعديل جزئية قانون الاستثمار سيفيد الأندية، ويمكن تعديله كل يوم طالما هذا التعديل في مصلحة الأندية، وأشعر بالحزن من لجوء الأندية للمحاكم القضائية للفصل في النزاعات الرياضية.