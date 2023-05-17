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منوعات

أميرة ويلز تعلن عن مشروبها الخارق للحفاظ على رشاقتها وبشرتها الأصغر لسنوات

صدى البلد

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون عن تناول مشروبًا رائعًا كل صباح للحصول على توهج طبيعي وللحفاظ على رشاقتها  فهي تبدأ يومها بتناوله ويمكن أن يكون سر توهجها الطبيعي ورشاقتها 

يعد وفقا لموقع اكسبريس مشروبها المفضل عباره عن عصير أخضر مليء بالفيتامينات والمغذيات ويتم تناوله كل صباح مع وجبة الإفطار.

 يُعتقد أن مشروبها الصحي المفضل يحتوي على الكرنب والسبيرولينا والماتشا والسبانخ  والتوت. 

تحدثت أخصائية التغذية الملكية السابقة جينيفر هانواي عن فوائد العصير الأخضر قائلة إنه يمكن أن يساعد في "الحصول على بشرة أفضل". 

أوضحت خبير التغذية: أن هذا العصير يعد  مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة ، وهي السموم البيئية التي تسرق توهجنا الطبيعي. 

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