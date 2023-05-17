ريال مدريد ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 17-5-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 10 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1
الكونفدرالية الإفريقية
مارومو جالانتس الجنوب إفريقي ضد يانج أفريكانز التنزاني – 7 مساء - بي إن سبورتس
اتحاد الجزائر ضد أسيك ميموزا - 10 مساء - بي إن سبورتس
كأس مصر
بيراميدز ضد راية - 6 مساء - أون تايم سبورتس
الدوري المصري
الإسماعيلي ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - أون تايم سبورتس
الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير ضد عمراني سبور- 5 عصرا
فاتح قرا جمرك ضد أضنة ديمرسبور- 8 مساء
أنقرة غوجو ضد أنطاليا سبور- 8 مساء