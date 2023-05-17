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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تؤكد أهمية الاستعداد لتنظيم المنتدى العربي الأفريقي الأول للعلوم والتكنولوجيا

تونس
تونس

أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية أهمية الاستعداد لتنظيم المنتدى العربي الإفريقي الأول للعلوم والتكنولوجيا في مجال الحد من مخاطر الكوارث في تونس في النصف الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك خلال المجلس الوزاري الذي عقد أمس وخصّص للنظر في ملفي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل إلى أفق 2030 (إطار سِنداي)، والنظافة في تونس.
وشددت على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف المتداخلة، لتقديم عدد من مقترحات لإثراء محاور هذه الاستراتيجية، وعرضها لاحقا على المصادقة خلال مجلس وزاري قادم، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير القدرات الوطنية والجهوية والمحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإلى وضع خطة عمل للحد من هذه المخاطر.
كما أكدت بودن أهمية الاستعداد الأمثل للاستحقاقات البيئية القادمة و على ضرورة انخراط كل القطاعات في التصرف الدائري للنفايات، وكذلك إعداد مشروع مجلة البيئة الجديد. 
من جانبها، قدمت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي عرضا حول خطة العمل إلى أفق 2030، التي تم إعدادها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبصفة تشاركية مع مختلف الهياكل والوزارات المعنية.
واستعرضت الوزيرة المخططات القطاعية للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك وتعميم التسميد العضوي وإعادة استعمال المياه المعالجة إضافة للتصرف المندمج والمستدام في نفايات البناء والهدم. 

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