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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تهدد إسرائيل بسبب روسيا.. ما الأمر؟

أوكرانيا وإسرائيل
أوكرانيا وإسرائيل

كشفت قناة عبرية، أن أوكرانيا قدمت قائمة طلبات جديدة إلى إسرائيل، ليس من بينها توريد الأسلحة.

وذكرت القناة العبرية الـ 14، في تقرير مصور لها، مساء أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا، بشكل كبير، وذلك في صورة "تهديد"، بحسب القناة نفسها.

وأكدت القناة أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية، قد هددوا الحكومة الإسرائيلية بأنه في حال عدم تقليص التجارة الإسرائيلية مع روسيا، فإن كييف سترد على المستوى الدبلوماسي، دون ذكر التفاصيل.

وأرفقت القناة في تقريرها شريط فيديو لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى روما، السبت الماضي، ولقائه بابا الفاتيكان فرانسيس.

أوكرانيا إسرائيل روسيا تهديد الحكومة الإسرائيلية

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