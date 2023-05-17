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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك ينتقد تحكم مايكروسوفت في OpenAI ورئيسها يرد.. وميزة سحرية بهواتف آيفون تحافظ على عمر البطارية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 إيلون ماسك ينتقد تحكم مايكروسوفت في OpenAI ورئيسها يرد

 

نفى ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ادعاءات ممارسة السيطرة أو التحكم في  شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، والمصنعة لـ ChatGPT، وذلك ردا على انتقادات رجل الأعمال، إيلون ماسك، والذي زعم أن مايكروسوفت تتحكم في الشركة.

 

إيلون ماسك يصدر تعليمات بضرورة موافقته الشخصية على جميع التعيينات الجديدة في تسلا


أفادت تقارير أن رجل الأعمال ومالك شركة Tesla تسلا، إيلون ماسك أخبر المديرين التنفيذيين في الشركة بضرورة موافقته شخصيا على جميع التعيينات الجديدة في الشركة بما في ذلك الموظفين المؤقتين.

 

مايكروسوفت تدمج iMessages في نظام تشغيل ويندوز 11


بدأت شركة  مايكروسوفت  Microsoft الأمريكية إجراء اختبار تقديم خدمة المراسلة الفورية iMessage على نظام ويندوز في فبراير الماضي من خلال تطبيق Phone Link الخاص بها.

 

سامسونج تبني نظام ChatGPT الخاص بها لمنع تسريب معلوماتها


تخطط شركة  سامسونج  Samsung للأجهزة الإلكترونية بالتعاون مع شركة نافير Naver المتخصصة في محركات البحث، بإعادة هيكلة بيئتها الرقمية داخل المؤسسة من خلال تطوير منصة ذكاء اصطناعي توليدية متقدمة مصممة حصريًا للاستخدام الداخلي بين العاملين بالشركة، وتكون بنفس إمكانيات  ChatGPT  من شركة OpenAI.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل .. إنفينيكس تستعد لإطلاق موبايل جبار بسعر رخيص


تستعد شركة إنفينيكس Infinix لإطلاق هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة للغاية أبرزها كاميرا رئيسية فائقة الدقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال الأيام المقبلة، مع سعر رخيص مناسب للشباب ومحدودي الدخل.

 

موبايل من شاومي تم إطلاقه حديثا وقلب الأسواق .. اعرف سعره ومواصفاته


استطاع هاتف Redmi Note 12 Pro Plus أن يقلب الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عنه من قبل شركة شاومي الصينية، حيث حاز الهاتف على إعجاب الكثير من المستخدمين، وأيضا عدد كبير من مقيمي الهواتف الذكية.

 

جربها فورا.. ميزة سحرية في آيفون هتحافظ على عمر بطارية هاتفك


تعتبر بطاريات الليثيوم أيون الموجودة على الهواتف الذكية واحدة من أكبر المشكلات التي يتعرض لها المستخدمون، حيث تتسم هذه البطاريات بعمر محدود، ويمكن أن يتسبب نفاد البطارية بسرعة كبيرة في عدم رضا المستخدمون عن هواتف آيفون باهظة الثمن.  

 

تبدأ من 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايلات سامسونج في السوق


يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الجديدة عن هواتف ذات إمكانات جيدة يمكنها أن الإيفاء بالاحتياجات الخاصة بهم، ولكن مع سعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، وتتميز شركة سامسونج بإطلاق هواتف مخصصة لذوي الدخول والمرتبات المحدودة.

 

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