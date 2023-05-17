أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك ينتقد تحكم مايكروسوفت في OpenAI ورئيسها يرد.. وميزة سحرية بهواتف آيفون تحافظ على عمر البطارية

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نفى ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ادعاءات ممارسة السيطرة أو التحكم في شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI، والمصنعة لـ ChatGPT، وذلك ردا على انتقادات رجل الأعمال، إيلون ماسك، والذي زعم أن مايكروسوفت تتحكم في الشركة.



أفادت تقارير أن رجل الأعمال ومالك شركة Tesla تسلا، إيلون ماسك أخبر المديرين التنفيذيين في الشركة بضرورة موافقته شخصيا على جميع التعيينات الجديدة في الشركة بما في ذلك الموظفين المؤقتين.



بدأت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية إجراء اختبار تقديم خدمة المراسلة الفورية iMessage على نظام ويندوز في فبراير الماضي من خلال تطبيق Phone Link الخاص بها.



تخطط شركة سامسونج Samsung للأجهزة الإلكترونية بالتعاون مع شركة نافير Naver المتخصصة في محركات البحث، بإعادة هيكلة بيئتها الرقمية داخل المؤسسة من خلال تطوير منصة ذكاء اصطناعي توليدية متقدمة مصممة حصريًا للاستخدام الداخلي بين العاملين بالشركة، وتكون بنفس إمكانيات ChatGPT من شركة OpenAI.



تستعد شركة إنفينيكس Infinix لإطلاق هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة للغاية أبرزها كاميرا رئيسية فائقة الدقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال الأيام المقبلة، مع سعر رخيص مناسب للشباب ومحدودي الدخل.



استطاع هاتف Redmi Note 12 Pro Plus أن يقلب الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عنه من قبل شركة شاومي الصينية، حيث حاز الهاتف على إعجاب الكثير من المستخدمين، وأيضا عدد كبير من مقيمي الهواتف الذكية.



تعتبر بطاريات الليثيوم أيون الموجودة على الهواتف الذكية واحدة من أكبر المشكلات التي يتعرض لها المستخدمون، حيث تتسم هذه البطاريات بعمر محدود، ويمكن أن يتسبب نفاد البطارية بسرعة كبيرة في عدم رضا المستخدمون عن هواتف آيفون باهظة الثمن.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الجديدة عن هواتف ذات إمكانات جيدة يمكنها أن الإيفاء بالاحتياجات الخاصة بهم، ولكن مع سعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، وتتميز شركة سامسونج بإطلاق هواتف مخصصة لذوي الدخول والمرتبات المحدودة.