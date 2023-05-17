الجزائر: تنظيم النسخة الـ 26 من المعرض الدولي للكتاب أكتوبر المقبل

أعلنت الجزائر تنظيم النسخة الـ26 من معرضها الدولي للكتاب (سيلا) خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالعاصمة.

وبحسب وزارة الثقافة الجزائرية، من المقرر أن يشارك في هذا المعرض الناشرون والكتاب والمثقفون، جزائريون وأجانب، مشيرة إلى أن هذا الحدث المميز يعد أهم تظاهرة ثقافية في الجزائر ويشكل فرصة لتحقيق انتعاشة في سوق الكتاب في العالم.

وحدد المنظمون تاريخ 15 يونيو المقبل كآخر مهلة لاستقبال التسجيلات من طرف دور النشر، حيث من المقرر أن يستقبل هذا الحدث الثقافي ما ييد على مليون زائر تتنوع نشاطاتهم بين شراء الكتب وملاقاة كتابهم المفضلين.

وكانت النسخة الـ25 من معرض الجزائر الدولي للكتاب قد نظمت ما بين 24 مارس و1 أبريل 2022 بمشاركة 1250 دار نشر من 36 دولة بينها إيطاليا ضيف الشرف، ومصر وذلك بعد انقطاع دام عامين جراء تداعيات جائحة كورونا.