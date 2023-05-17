بمبلغ ضخم .. تفاصيل بيع اسم الدوري المصري

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن هناك بطولة جديدة مستحدثة تخطط الرابطة لإطلاقها بالتعاون مع الإمارات، بعيدًا عن مقترح كأس السوبر الذي يخص الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال “سويلم” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "رابطة الأندية تُريد إطلاق بطولة جديدة، من الأندية الفائزة بالبطولات المحلية (الدوري وكأس رابطة الأندية)، وما تم الإعلان عنه في الإمارات كان مجرد مقترح".

وأضاف: "رابطة الأندية ستتعاون مع الإمارات بشأن البطولة الجديدة، وهي بطولة مستحدثة بعيدًا عن التصور الجديد لشكل كأس السوبر الذي يخص اتحاد كرة القدم".

وواصل: ندرس إقامة البطولة من بطل الدوري وبطل كأس الرابطة على أن تكون بطولة من مباراة واحدة".

وتابع: "سيكون هناك عوائد مالية للأندية من الراعي الجديد لدرع الدوري، واسم الدوري سيباع بـ40 مليون جنيه تقريبًا، والبطل سيحصل على نسبة كبيرة من العوائد بينما توزع الباقي على فرق الدوري".

وأتم: "أعضاء رابطة الأندية حريصون على مصلحة الأندية، نبيع اسم الدوري من أجل مساعدة الأندية في ظل التطورات الاقتصادية والأزمات الموجودة وفي محاولة لتنمية إيرادات الأندية، وتخفيف بعض الأعباء عنهم والمساهمة معهم في عقود اللاعبين وغيرها من الأمور الأخرى".