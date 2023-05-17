هل ينتقل نجم الأهلي إلى فاركو؟ مدير الكرة يُجيب

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، أن أيمن أشرف، هو أحد أفضل اللاعبين الذي يشغلون مركز المدافع في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال عاطف حنفي، فى تصريحات تليفزيونية: “أيمن أشرف من اللاعبين المميزين، وأنا من الناس اللي كنت شاهد وقت التعاقد معه فى سموحة من النادي الأهلي في وقت سابق”.

وأضاف: “أيمن أشرف بالطبع إذا كان متاحا ورحل عن النادي الأهلي؛ يظل من اللاعبين المميزين، أي نادٍ يرغب فى ضمه سواء فنيًا أو على المستوى الخلقي”.

وأوضح: “أنا تعاملت مع أيمن أشرف 5 سنوات في سموحة، هو لاعب مميز ومنضبط”.

ويشار إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أخرج أيمن أشرف من حساباته ولا يريده في الموسم الجديد.