صحف السعودية| السودان وفلسطين على رأس ملفات قمة جدة.. وفقدان 39 شخصا إثر جنوح سفينة بالمحيط الهندي

صحف السعودية اليوم:

وزير الداخلية السعودي: الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات ما زالت في بدايتها

كليتشدار أوغلو يُغيّر فريقه.. وأردوغان واثق من الحسم

هجوم جديد على كييف وأوروبا تجدد تأكيد دعمها لأوكرانيا

«مجلس أوروبا» يعقد أول قمة له منذ عقدين

تناولت الصحف السعودية موضوعات متفرقة محلية ودولية، مركزة على الاجتماعات العربية في السعودية، وحل مشكل السودان.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، إنه تجري التحضيرات لقمة جدة، يوم الجمعة، بشكل دقيق، وفق السفير حسام زكي مساعد الأمين العام للجامعة العربية.

وتحدث زكي بتفاؤل كبير، ذاكرًا أن قمة جدة ستكون «قمة التجديد والتغيير» بعد أن خرج من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، يوم الاثنين، وذلك عطفاً على توقعاته بأن النهج السعودي في التعامل خلال رئاسة القمة سيكون مختلفاً، وقال: «لعلنا نشهد تجديداً وتغييراً في أسلوب التعامل».

ويجزم الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن فترة الرئاسة السعودية للقمة العربية ستكون مبشرة وقوة دفع كبيرة للعرب.

وحول ملفات قمة جدة، فيأتي الملف السوداني متصدرًا أبرز الملفات الساخنة لقمة جدة، حسب السفير حسام زكي، مبيناً أن «وضع السودان يمثل وضعاً ضاغطاً ومؤسفاً، واستمراره للأسف يؤثر بالسلب على استقرار دولةٍ عضو مهمةٍ في المنظومة العربية، ونأمل لجهود وقف هذا الصدام المسلح أن تتكلل بالنجاح».

وأضاف: «كلنا تابعنا الجهد السعودي الأميركي الذي تكلل بالتوصل لهدنة، ولكن المأمول أكثر من ذلك أن يكون هناك عمل مضنٍ لكي نسعى للتوصل إلى وقف مستمر لإطلاق النار، هناك مجموعة اتصال عربية مشكلة بقرار الجامعة الأخير في 7 مايو (أيار) من السعودية ومصر والأمين العام، ونتوقع أن تجتمع اللجنة على مستوى وزراء الخارجية على هامش القمة، والهدف هو بحث كيفية التحرك قدماً لتحقيق هذا الهدف».

ولفت زكي إلى أنه بالإضافة للسودان «هناك ملفات سياسية مهمة دائماً تأتي في مقدمتها فلسطين، لكن ليس أقلها الأوضاع في مناطق الأزمات العربية، والعلاقات التي بدأت تأخذ شكلاً جديداً ما بين الدول العربية من جانب، وبعض الدول الإقليمية من جانب آخر، ونعني إيران وتركيا».

وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية بالنظر إلى عودة سوريا لحضن الجامعة باعتبارها بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع الوضع في سوريا، وقال: «على مدار 12 سنة كان هناك تعامل من الجامعة العربية مع الأزمة السورية يتسم بشكل أساسي بأن الحكومة في دمشق جمدت مشاركتها في كافة أنشطة الجامعة، الآن هذه المرحلة انتهت».

قال السفير حسام زكي، إن الجامعة العربية ترى الاتفاق السعودي الإيراني جيداً، ويمكن أن تنتج عنه أمور إيجابية تنعكس على الاستقرار في المنطقة إذا خصلت النيات، ونعني النيات الإيرانية، مبيناً أن هناك اتفاقات سابقة، وربما النيات لم تخلص، أو كانت هناك اعتبارات عديدة أدت لعدم تنفيذ الالتزامات.

في شأن آخر، أوردت الصحيفة: اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّ التدخل الروسي بأوكرانيا، والطريقة التي تقاوم بها كييف قوات موسكو يقدِّمان درساً قيّماً لتايوان، إذ يبيّنان كيف يمكن لجيش صغير أن يتصدّى لجيش كبير.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ، سئل أوستن عن استراتيجيات الدفاع التي تمتلكها تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً عسكرياً ضدّها، فأجاب: «لقد تعلّمنا عدداً من الدروس المهمّة من الحرب في أوكرانيا ضدّ روسيا».

وأضاف أنّ «أحد هذه الدروس هو أنّه حتّى في ظلّ قدرات غير متكافئة وتكتيكات وتقنيات غير متكافئة، يمكن لقوة صغيرة أن تبلي بلاءً حسناً في الدفاع عن نفسها ضدّ قوة كبيرة».

وبفضل الدعم الكبير الذي حصلت عليه من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، لا سيّما على صعيد إمدادات الأسلحة والعتاد والتدريب، لم تمنع أوكرانيا القوات الروسية من احتلالها فحسب، بل استعادت قسماً من الأراضي التي استولت عليها قوات موسكو في الأيام الأولى.

ومن تركيا، كثّف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو تحركاتِهما استعداداً لخوض الدور الثاني من انتخابات الرئاسة، المقرر يوم 28 مايو (أيار) الحالي.

وعقد أردوغان، أمس (الثلاثاء)، لقاءين مع رئيسي حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، و«الوحدة الكبرى» مصطفى ديستيجي، الشريكين في «تحالف الشعب» لبحث خطة التحرك في جولة الإعادة، بعد أن ترأس، ليل الاثنين - الثلاثاء، اجتماعاً للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية جرى خلاله تقييم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت الأحد، والاستعدادات لجولة الإعادة.

وبدا أردوغان واثقاً بالفوز في جولة الإعادة؛ إذ كتب على «تويتر» أمس (الثلاثاء): «حان الوقت لتتويج النجاح الذي تحقق في انتخابات 14 مايو، بفوز أكبر».

في المقابل، ترأس كليتشدار أوغلو اجتماعاً لقيادات وكبار المسؤولين في «حزب الشعب الجمهوري» لبحث الاستراتيجية التي سيتبعها الحزب و«تحالف الأمة» في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد اجتماع للقيادة المركزية للحزب، مساء الاثنين، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة حول أسباب عدم قدرتهم على الفوز بانتخابات الرئاسة في الجولة الأولى.

وأجرى كليتشدار أوغلو تغييرات في فريق حملته الانتخابية، على ضوء ما حدث في الجولة الأولى، فأقال كلاً من أكان أبدولا وعلي كيراميتشي أوغلو، اللذين كانا يديران حملته الانتخابية خلال الفترة الماضية، وعيّن بدلاً منهما رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان قفطانجي أوغلو، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لإدارة الحملة بجولة الإعادة.

وذكرت الصحيفة: أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي، ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها، وعددهم 39 شخصاً.

وقالت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية، إنّه «حتّى الآن لم يتمّ العثور على أيّ من المفقودين»، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر بإطلاق عملية بحث وإنقاذ، إذ أن طاقم السفينة يضم 17 صينيا و17 إندونيسيا و5 فلبينيين، حسب القناة.

وأوضحت القناة أنّ السفينة المملوكة لـ«بنغالي جينغلو فيشري كو»، الشركة الصينية المتخصصة في صيد السمك، جنحت الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين.

وقالت إن أستراليا ودولاً أخرى أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

محليًا، أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، أن حملة مكافحة المخدرات لا تزال في بداياتها، وأنها حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى أن الضربات القوية لمواجهة مروّجي ومهرّبي المخدرات متواصلة وستبقى حازمة.

وشدد الأمير على أنه لن يترك المجال للمهربين ومروجي المخدرات بأن يستهدفوا الشباب أو يعبثوا بالأمن بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال وقوفه على سير العمل من خلال غرفة العمليات المركزية التي تدير الحملة التي وصفها سابقاً بأنها «حرب على المخدرات».

وقالت صحيفة عكاظ: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، رحب مجلس الوزراء بقادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدورة الـ32 على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم، انطلاقاً من حرصها على ديمومة التعاون المشترك على جميع الأصعدة، راجياً المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح.

وتناول المجلس، آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم ولاسيما مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق.

من صحيفة الرياض، فقد صدرت بموضوعات القمة العربية القادمة في السعودية وأهميتها لحل المشكلات العربية، وحرص السعودية على حل الأزمة السودانية، انطلاقا من حرصها على استقرار المنطقة.

وحول أوكرانيا، قالت الرياض، أطلقت الدفاعات الجوية الأوكرانية لصد هجوم "معقّد" جديد بمسيّرات وصواريخ على كييف.

وأفادت السلطة العسكرية في كييف في بيان على تلغرام "شن العدو هجوما معقدا من اتجاهات عدّة وبشكل متزامن باستخدام مسيرات وصواريخ كروز وربما صواريخ بالستية".

وأضاف البيان "كان (الهجوم) استثنائيا في كثافته أُطلق خلاله حد أقصى من الصواريخ في فترة قصيرة جدا. وبحسب المعلومات الأولى، رصدت الغالبية العظمى من الأهداف المعادية في سماء كييف ودمّرت!".

وذكرت الصحيفة، توجه نحو 30 رئيس دولة وحكومة أوروبية إلى آيسلندا، يوم أمس الثلاثاء، للمشاركة في أول قمة لمجلس أوروبا تعقد منذ نحو 20 عاماً.

ويسعى مجلس أوروبا، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وهو يختلف عن الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب يضم أعضاءه، البالغ عددهم 46، دولاً مثل بريطانيا وتركيا وأوكرانيا.

وتعد القمة التي تعقد في العاصمة ريكيافيك هي الأولى لمجلس أوروبا منذ عام 2005 ، ورابع اجتماع من نوعه لرؤساء الدول والحكومات.