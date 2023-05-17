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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لمهرجان غنائي عالمي باسم «عجائب الدنيا»

فودة مع وفد تنسيق
فودة مع وفد تنسيق الحدث

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة حدث ومهرجان غنائي عالمي خلال العام القادم باسم "عجائب الدنيا". 

والتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفدا من ممثلي إحدى الشركات العالمية الكندية، مكون من دان شويتز، الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، وويل ليكس، من فريق العمل بالشركة، وجب ايشام، مستشار عدة جهات عالمية للفعاليات الدولية وكبير منتجي الحفل الدولي العجائب السبع، وعلاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الدولية العاملة في مجال تسويق المقاصد السياحية الدولية والفعاليات بمنطقة الشرق الأوسط.

وحضر من جانب المحافظة المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، وعمر إسماعيل، الخبير السياحي ومنظم الحفلات.

تناول الاجتماع التشاور نحو التجهيز والإعداد لمهرجان غنائي عالمي يسمى "عجائب الدنيا السبع"  بحلول أوائل عام 2024، والذي سوف تبدأ النسخة الأولى منه انطلاقا من الأهرامات المصرية العريقة، يعقبه توجه الحاضرين للحفل العالمي لقضاء عدة ليالٍ في منطقة شرم الشيخ العالمية، وعقد عدة فعاليات غنائية واحتفالية لاستكشاف ما تقدمه مدينة شرم الشيخ الساحرة كمقصد للسياحة العالمية.

ومن المتوقع أن يضم الحفل العالمي آلافا من الحاضرين من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يضم عدة فعاليات تلقي الضوء على أهمية المقاصد السياحية الدولية.

وسوف تنطلق النسخة الأولى من مصر ثم تستمر من خلال عدة مقاصد عالمية أخرى، ثم تعود مرة أخرى إلى المقصد السياحي المصري في نفس الوقت العام الذي يليه بعروض جديدة وأعمال جديدة، ليستمر ذلك العرض سنويا بشكل دائم، ومن ضمن الفعاليات الثابتة لدعم السياحة المصرية بشكل دائم.

وأكد محافظ جنوب سيناء دعمه واستعداد شرم الشيخ لاستقبال تلك الفعاليات الدولية، خاصة لما لها من خبرات سابقة وإقامة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022 بإشادة دولية لجميع وفود حضور المؤتمر، معربا عن ترحيبه بهذا الحدث العالمي الهام في إطار التنشيط والترويج للمقاصد السياحية بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة.

وقد أبدى الوفد إعجابه الشديد بما شاهدوه في مدينة شرم الشيخ من إمكانيات عالمية لإقامة أي حدث عالمي.

وفد تنسيق الحفل

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شرم الشيخ تستضيف الحدث الغنائي عجائب الدنيا اللواء خالد فودة

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